Александр Логинов: «Мотивация соревноваться пока есть. О тренерской работе задумываться не хочу, это тяжелая стезя»

Теги сборная России Александр Логинов Биатлон

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов заявил, что не собирается становиться тренером после завершения карьеры спортсмена.

– Александр Касперович говорил, что вы уже как зрелый спортсмен задумываетесь о будущем после биатлона...

– Это нормальное явление. Многие задумываются уже в 20-25 лет, чем они будут заниматься дальше после завершения карьеры. Свои думки я пока оставлю при себе.

– Вы себе наметили, сколько еще готовы соревноваться? Это вопрос мотивации, физиологии?

– Мотивация пока есть, и пока я отталкиваюсь только от нее.

– О тренерской работе совсем не думали?

– Тренерство – это сложно. Это такая тяжелая стезя, которой надо посвятить всю жизнь. Этим надо жить.

Ты находишься больше 300 дней в году вне дома, и надо осознавать, что ты на это идешь. Идешь на всю жизнь. Я задумываться об этом не хочу, – сказал Логинов. 

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3 комментария

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re#mn
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Какие думки, Саша, научись сначала стрелять стойку) потом в тренера
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Любовь Гончарова
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Ответ Афанасия
Наверное его уже в «Технониколь» ждёт кресло. Очень удивлюсь, если Логинов на следующий внутренний сезон останется в спорте. Только если случится чудо и на КМ допустят.
В "Технониколе" надо очень много работать и головой и ножками , поэтому вероятнее всего он будет сидеть в сборной очень долго и тренироваться в перерывах между своими болячками . И в " Технониколе " работает очень контактный и позитивный персонал . чего о Логинове не скажешь , он очень закрытый и не думаю , что обладает организаторскими либо лидерскими качествами .
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Афанасия
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Наверное его уже в «Технониколь» ждёт кресло. Очень удивлюсь, если Логинов на следующий внутренний сезон останется в спорте. Только если случится чудо и на КМ допустят.
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