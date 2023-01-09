Александр Логинов: «Мотивация соревноваться пока есть. О тренерской работе задумываться не хочу, это тяжелая стезя»
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов заявил, что не собирается становиться тренером после завершения карьеры спортсмена.
– Александр Касперович говорил, что вы уже как зрелый спортсмен задумываетесь о будущем после биатлона...
– Это нормальное явление. Многие задумываются уже в 20-25 лет, чем они будут заниматься дальше после завершения карьеры. Свои думки я пока оставлю при себе.
– Вы себе наметили, сколько еще готовы соревноваться? Это вопрос мотивации, физиологии?
– Мотивация пока есть, и пока я отталкиваюсь только от нее.
– О тренерской работе совсем не думали?
– Тренерство – это сложно. Это такая тяжелая стезя, которой надо посвятить всю жизнь. Этим надо жить.
Ты находишься больше 300 дней в году вне дома, и надо осознавать, что ты на это идешь. Идешь на всю жизнь. Я задумываться об этом не хочу, – сказал Логинов.
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