Александр Логинов: «Мотивация соревноваться пока есть. О тренерской работе задумываться не хочу, это тяжелая стезя»

Чемпион мира по биатлону заявил, что не собирается становиться тренером после завершения карьеры спортсмена.

– Александр Касперович говорил, что вы уже как зрелый спортсмен задумываетесь о будущем после биатлона...

– Это нормальное явление. Многие задумываются уже в 20-25 лет, чем они будут заниматься дальше после завершения карьеры. Свои думки я пока оставлю при себе.

– Вы себе наметили, сколько еще готовы соревноваться? Это вопрос мотивации, физиологии?

– Мотивация пока есть, и пока я отталкиваюсь только от нее.

– О тренерской работе совсем не думали?

– Тренерство – это сложно. Это такая тяжелая стезя, которой надо посвятить всю жизнь. Этим надо жить.

Ты находишься больше 300 дней в году вне дома, и надо осознавать, что ты на это идешь. Идешь на всю жизнь. Я задумываться об этом не хочу, – сказал Логинов.