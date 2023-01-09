Александр Логинов: «Если кто-то скажет, что мотивация на внутренних стартах такая же, как на Кубке мира, то, наверное, слукавит»
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, что продолжает следить за результатами Кубка мира, где российские биатлонисты сейчас не выступают из-за отстранения.
– За результатами Кубка мира следите?
– Именно за результатами – да. Бывает, вечерами зайду посмотреть новостные ленты.
– А в чем смысл?
– Я считаю, что это норма. Это наша жизнь, и надо смотреть вперед. Если не будет конкуренции, если не будет наблюдения за соперниками, то не будет и роста никакого. Надо постоянно вариться в этой каше.
– Ваш тренер Александр Касперович как-то обмолвился, мол, Логинов привык бегать на соревнованиях другого уровня. С мотивацией действительно могут быть проблемы?
– Думаю, если кто-то скажет, что мотивация такая же, как на Кубке мира, то, наверное, слукавит. Тем не менее, это наша жизнь, наша работа. В наших же интересах везде стараться находить мотивацию.
– Лыжник Сергей Устюгов после одной из гонок признался, что бежал по некоему внутреннему ограничителю и не выкладывался, как на Кубке мира. У вас такой ограничитель есть?
– Про ограничитель сказать не могу, но Сергея понимаю прекрасно. Он, как человек, который немало повыступал на соревнованиях самого разного калибра.
Его можно понять, можно услышать в этих словах нотку какого-то расстройства. Но, как я уже сказал, надо жить дальше и продолжать развиваться, – сказал Логинов.
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