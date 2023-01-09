Александр Логинов: «Если кто-то скажет, что мотивация на внутренних стартах такая же, как на Кубке мира, то, наверное, слукавит»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Кубок России Александр Логинов Сергей Устюгов Кубок Содружества Биатлон

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, что продолжает следить за результатами Кубка мира, где российские биатлонисты сейчас не выступают из-за отстранения. 

– За результатами Кубка мира следите?

– Именно за результатами – да. Бывает, вечерами зайду посмотреть новостные ленты.

– А в чем смысл?

– Я считаю, что это норма. Это наша жизнь, и надо смотреть вперед. Если не будет конкуренции, если не будет наблюдения за соперниками, то не будет и роста никакого. Надо постоянно вариться в этой каше.

– Ваш тренер Александр Касперович как-то обмолвился, мол, Логинов привык бегать на соревнованиях другого уровня. С мотивацией действительно могут быть проблемы?

– Думаю, если кто-то скажет, что мотивация такая же, как на Кубке мира, то, наверное, слукавит. Тем не менее, это наша жизнь, наша работа. В наших же интересах везде стараться находить мотивацию.

– Лыжник Сергей Устюгов после одной из гонок признался, что бежал по некоему внутреннему ограничителю и не выкладывался, как на Кубке мира. У вас такой ограничитель есть?

– Про ограничитель сказать не могу, но Сергея понимаю прекрасно. Он, как человек, который немало повыступал на соревнованиях самого разного калибра.

Его можно понять, можно услышать в этих словах нотку какого-то расстройства. Но, как я уже сказал, надо жить дальше и продолжать развиваться, – сказал Логинов. 

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5 комментариев

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volga_olga
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Саша, ищи мотивацию. Есть болельщики. Есть призовые. Есть честолюбие. Был одним из лучших на КМ, нельзя проигрывать на КР.
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Ilya Kurepa
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молодец Логинов- он всегда был самым адекватным из русских биатлонистов- конкретно и без приукрас
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Любовь Гончарова
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Да мотивацией у многих наших является попадание в сборную , гос обеспечение , тренировки и получение наград с расчетом на депутатство .
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Афанасия
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У Гараничева, при всех его косяках, мотивация всё равно остаётся, раз в год своего тридцатипятилетия ещё бегает. У Халили с мотивацией порядок, вон как за желтую майку бьется. Антон Смольский не выглядит поникшим. Они с Динарой за один этап Кубка Содружества на семью до миллиона зарабатывают. А Логинова в Тюмени «перекормили» что ли призовыми за олимпийские медали, раз мотивация пропала.
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Ilovethisgame77
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Сдулся…. И так с психологией был бардак, а теперь и подавно! Прощай, допингистёныш, который так и не прокомментировал свой залёт
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