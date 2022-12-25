Виктор Майгуров: «Неформальный контакт с IBU есть. Даже Бессеберг три дня назад звонил, поздравлял с Рождеством»

Президент Союза биатлонистов России ( ) высказался об этапе Кубка Содружества в Рязани и рассказал, следит ли за международными стартами.

«Рязань зашла в жилу в плане атмосферы и болельщиков, а с этим у нас были проблемы. Сказывается близость к Москве, ну и болельщики тут не избалованные биатлоном. По спортивной части волновался меньше всего, у нас есть спецы и профессионалы, которые все организуют в любом месте. Могу уже сейчас поздравлять Рязань.

Не обидно ли, что побеждают белорусы? Не то, чтобы не обидно. А то, что есть борьба в каждой гонке, невозможно спрогнозировать кто победит – до этого у нас в топ-6 Кубка России заезжали 28 мужчин и 19-20 женщин. Это говорит о серьезной конкуренции. Спортсменам нравится, на мой взгляд, все проходит очень успешно.

Смотрю ли мира? Неа. Так, новости иногда читаю. Нет времени, чтобы смотреть напрямую, а вечером есть, чем заниматься. Читаю новости международные вместе с нашими новостями. Смотрю, кто побеждает, но не пристально.

Неформальный контакт с IBU есть, созваниваемся. Даже Андерс три дня назад звонил, поздравлял с Рождеством. Поставляем регулярный отчет об антидопинге. Общение такое формальное без какой либо конкретики, потому что есть понимание, что не все зависит от в отношении санкций», – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».