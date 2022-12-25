Виктор Майгуров: «Неформальный контакт с IBU есть. Даже Бессеберг три дня назад звонил, поздравлял с Рождеством»

Теги Кубок мира по биатлону Союз биатлонистов России IBU Андерс Бессеберг Виктор Майгуров Кубок России Кубок Содружества Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об этапе Кубка Содружества в Рязани и рассказал, следит ли за международными стартами.

«Рязань зашла в жилу в плане атмосферы и болельщиков, а с этим у нас были проблемы. Сказывается близость к Москве, ну и болельщики тут не избалованные биатлоном. По спортивной части волновался меньше всего, у нас есть спецы и профессионалы, которые все организуют в любом месте. Могу уже сейчас поздравлять Рязань.

Не обидно ли, что побеждают белорусы? Не то, чтобы не обидно. А то, что есть борьба в каждой гонке, невозможно спрогнозировать кто победит – до этого у нас в топ-6 Кубка России заезжали 28 мужчин и 19-20 женщин. Это говорит о серьезной конкуренции. Спортсменам нравится, на мой взгляд, все проходит очень успешно.

Смотрю ли Кубок мира? Неа. Так, новости иногда читаю. Нет времени, чтобы смотреть напрямую, а вечером есть, чем заниматься. Читаю новости международные вместе с нашими новостями. Смотрю, кто побеждает, но не пристально.

Неформальный контакт с IBU есть, созваниваемся. Даже Андерс Бессеберг три дня назад звонил, поздравлял с Рождеством. Поставляем регулярный отчет об антидопинге. Общение такое формальное без какой либо конкретики, потому что есть понимание, что не все зависит от IBU в отношении санкций», – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

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7 комментариев

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nmnackjbxkasbk
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интересно, с каким это он тебя рождеством поздравлял? Схизматическим?
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Olly_Da
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Ответ Yurij Zhemchuzhnikov
Майгуров - католик ?
Похоже, что вообще с Ханукой поздравлял )
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Hardy
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ДАЖЕ 😂
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Yurij Zhemchuzhnikov
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Майгуров - католик ?
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Alarus du Bardak.
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Бессеберг: Але, Витя, с Рождеством. Когда следующий занос? В пятикратном размере, сам понимаешь восстанавливаться надо. И вашей сборной и вашему любимому дяде Бессебергу во время следствия.
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Realist2022
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А всё-таки очень хочет международных стартов Майгуров
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OnlyDendy
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Не хочу конечно расстраивать, но...
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