Виктор Майгуров: «На Кубке России каждая гонка – интрига, но у наших спортсменов нет стабильности. Спрашиваю у тренеров: почему? Отвечают по-разному»

Президент Союза биатлонистов России ( ) подвел итоги 2022 года и рассказал о ближайших планах спортсменов.

– Мы смогли организовать наши соревнования в Кубке России. Что касается подготовки трасс, опыт у всех хороший. Может, не везде идеально. Плюс не смогли «договориться» с морозами.

Все, что мы делали, мы смогли показать. Без «Матч ТВ» никто бы не видел, что мы делаем и наши спортсмены.

Несколько цифр. На Кубке России у нас в топ‑10 заезжало 28 мужчин и 19–20 девушек. То есть каждая гонка – интрига. Но у наших спортсменов нет стабильности.

Я спрашиваю у тренеров: почему? Отвечают по‑разному. Вы ставите нам задачу быть лучшими в феврале. Но раз вы по дистанции не показываете...

– В январе не везде они поедут на этапы?

– В Демино на этап Кубка России поедут минимум 60–70%. Потом два этапа Кубка Содружества. Финал Кубка России потом через две недели. И гонки чемпионата России в Чайковском и Ижевске.

– Проецируете февраль, будто чемпионат мира состоялся, чтобы цикл подготовки сохранялся?

– Будем оценивать и скорость передвижения, и качество стрельбы. Именно в этот период.

– Деньги есть?

– Спасибо Минспорту России, все выполняет вовремя.

– Задачи на январь и февраль?

– Январь – выступление в Кубке Содружества. Максимально, чтобы все были здоровы. Личная дисциплина тоже влияет. Не только морозы.

Нацеливаем участвовать во всех гонках. Февраль – финал Кубка России и гонки чемпионата России, – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».