Руководитель медиа‑службы СБР: «Займет ли Ростовцев должность главного тренера, мы узнаем уже в 2023 году»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Министерство спорта России Матч ТВ Сергей Аверьянов Биатлон

Руководитель медиа‑службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов высказался о должности главного тренера сборной России. 

«Любая общероссийская спортивная федерация согласовывает кандидатуру на должность главного тренера сборной России по своему виду спорта с Министерством спорта.

В биатлоне эта должность была вакантна с момента ухода по состоянию здоровья Валерия Польховского.

Займет ли ее Павел Ростовцев, мы узнаем уже в новом, 2023 году», — сказал Аверьянов

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2 комментария

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s_h_a_m_a_n
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Новость на данный момент сделала главное-подожгла пердачину Губеру.
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JL JL
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Не займет. Проверим, однако, чья возьмет.
Пока очевидно, что гушлепо, выпучив глазки, уже поскакал по всем углам, заручается поддержкой. Уже, очевидно сбегал к канделуко, ищет поддержку в вороверхах.
+3
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+3
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