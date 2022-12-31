Руководитель медиа‑службы СБР: «Займет ли Ростовцев должность главного тренера, мы узнаем уже в 2023 году»

Руководитель медиа‑службы Союза биатлонистов России ( ) высказался о должности главного тренера сборной России.

«Любая общероссийская спортивная федерация согласовывает кандидатуру на должность главного тренера сборной России по своему виду спорта с Министерством спорта.

В биатлоне эта должность была вакантна с момента ухода по состоянию здоровья Валерия Польховского.

Займет ли ее , мы узнаем уже в новом, 2023 году», — сказал Аверьянов