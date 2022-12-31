Руководитель медиа‑службы СБР: «Займет ли Ростовцев должность главного тренера, мы узнаем уже в 2023 году»
Руководитель медиа‑службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов высказался о должности главного тренера сборной России.
«Любая общероссийская спортивная федерация согласовывает кандидатуру на должность главного тренера сборной России по своему виду спорта с Министерством спорта.
В биатлоне эта должность была вакантна с момента ухода по состоянию здоровья Валерия Польховского.
Займет ли ее Павел Ростовцев, мы узнаем уже в новом, 2023 году», — сказал Аверьянов
Пока очевидно, что гушлепо, выпучив глазки, уже поскакал по всем углам, заручается поддержкой. Уже, очевидно сбегал к канделуко, ищет поддержку в вороверхах.