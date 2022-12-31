Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о должности главного тренера сборной России по биатлону.

Сегодня появилась информация о том, что пост займет Павел Ростовцев.

«Информация о приходе на пост главного тренера биатлонистов всяких непонятных людей не соответствует действительности!

Есть критерии назначений, им нужно соответствовать (как минимум). Минспорт и ЦСП соблюдают законы РФ, нормативные акты и приказы министерства!

Но соблюдает ли СБР (Союз биатлонистов России – Sports.ru)? Виктор Майгуров? Это вопрос…» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Биатлонная сборная России – это не частная лавочка! И кто этого не понимает – мы им популярно объясним!» – добавил комментатор.

«Я буду везде доказывать, что ты лжец, подлец и трус». Почему повздорили Губерниев и Ростовцев