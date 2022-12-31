«Биатлонная сборная – не частная лавочка! И кто этого не понимает – мы популярно объясним!» Губерниев о возможном назначении главного тренера

Теги сборная России Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Виктор Майгуров Министерство спорта России Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о должности главного тренера сборной России по биатлону.

Сегодня появилась информация о том, что пост займет Павел Ростовцев.

«Информация о приходе на пост главного тренера биатлонистов всяких непонятных людей не соответствует действительности!

Есть критерии назначений, им нужно соответствовать (как минимум). Минспорт и ЦСП соблюдают законы РФ, нормативные акты и приказы министерства!

Но соблюдает ли СБР (Союз биатлонистов России – Sports.ru)? Виктор Майгуров? Это вопрос…» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Биатлонная сборная России – это не частная лавочка! И кто этого не понимает – мы им популярно объясним!» – добавил комментатор.

«Я буду везде доказывать, что ты лжец, подлец и трус». Почему повздорили Губерниев и Ростовцев

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15 комментариев

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DimDimich36
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Не частная лавочка, но бегать будут одни и те же люди, даже если не тянут...
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Truthishere
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"мы им популярно объясним!» "

Помня как Гу. при активном содействии росболел успешно пропихивал в основу Кайшеву и Миронову, это не пустые угрозы главного кадровика росбиатлона - властелина росбиатлона.
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Marcus Varro
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Уже 8 лет прошло, а Губерниев все не может забыть историю с Ростовцевым. Как тогда Ростовцев сказал? Подлец, лжец и трус? Ещё и злопамятный.
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Coongur
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Подружится крепко с Шмурновым)
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Растиньяк
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А кто из них кому в рожу плюнул?
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Renki
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Ростовцев: "Тьфу на вас ещё раз!"...
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AlexGooner
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А кто собственно такой майонезный шут по отношению к любой сборной страны? Всего навсего спортивный комментатор, не больше и не меньше. Он может сколько угодно говорить про то как он значим, но его работа всегда будет заключаться исключительно в открывании рта для ведения спортивных трансляций
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Игорь Васильев
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У Губы уже истерика начинается. Хороший знак!
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alex_yan
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Непонятные люди? Непонятный здесь скорее ты, балабол.
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Алексей Каракорум
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Пл ево к то не просоx до сих пор похоже, ишь как припекает у лучшего комментатора страны)
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Розе Ротенбергино
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Зато рейтинг биатлона в изоляции вырастет)
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Onion
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Пришло время перевести Губерниева куда-нибудь на ТВ Саудовской Аравии
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Karina_chka
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Объяснялка-то выросла?
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s_h_a_m_a_n
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Понесло шалобола.
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Ракелль
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Димка на измене сидит
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