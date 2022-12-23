Юрий Каминский: «Сейчас я не просто консультирую Ларису Куклину, я ее полноценно тренирую»
Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что начал полноценную работу с Ларисой Куклиной.
«Сейчас я не просто консультирую Ларису Куклину, я ее полноценно тренирую. Летом еще не было окончательного решения, оно было принято в сентябре. Тогда мы решили, что она тренируется в моей группе со всеми вытекающими делами.
У нее отличная тренерская школа, ее всему практически научили. Лариса очень исполнительная спортсменка, которая четко понимает, что такое дисциплина. Она до сих пор болеет за результат.
Сейчас у нее не очень складывается, потому что она переболела ковидом. В моей группе все, кто переболел им, сейчас «стоят» по лыжному ходу.
Главный козырь Куклиной – быстрая и точная стрельба. В лучших ее стартах это случается. Будем пытаться наладить Ларисе лыжный ход ближе к февралю», – сказал Каминский.
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