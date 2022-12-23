Юрий Каминский: «Сейчас я не просто консультирую Ларису Куклину, я ее полноценно тренирую»

Теги сборная России жен Юрий Каминский Лариса Куклина Р-Спорт Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что начал полноценную работу с Ларисой Куклиной

«Сейчас я не просто консультирую Ларису Куклину, я ее полноценно тренирую. Летом еще не было окончательного решения, оно было принято в сентябре. Тогда мы решили, что она тренируется в моей группе со всеми вытекающими делами.

У нее отличная тренерская школа, ее всему практически научили. Лариса очень исполнительная спортсменка, которая четко понимает, что такое дисциплина. Она до сих пор болеет за результат.

Сейчас у нее не очень складывается, потому что она переболела ковидом. В моей группе все, кто переболел им, сейчас «стоят» по лыжному ходу.

Главный козырь Куклиной – быстрая и точная стрельба. В лучших ее стартах это случается. Будем пытаться наладить Ларисе лыжный ход ближе к февралю», – сказал Каминский.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Филиппов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Первушин и Емерхонов получается переболели?Ильназ вроде вкатился,остальные бегут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий