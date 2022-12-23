Кубок Содружества. Каплина, Шевченко, Алимбекова, Сливко, Гербулова, Куклина, Казакевич, Гореева выступят в суперспринте

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина Динара Алимбекова Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Елена Кручинкина Анастасия Егорова суперспринт Ирина Кручинкина Ирина Казакевич Елизавета Каплина Матч ТВ Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Полина Плюснина Кубок Содружества Биатлон

24 декабря на третьем этапе Кубка Содружества в Рязани пройдет мужской суперспринт. 

PARI Кубок Содружества

3-й этап

Рязань, Россия

Жещины

Суперспринт

Начало квалификации – 11.55 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета». Начало финала – 14.25 («Матч ТВ»).

Старт-лист

3. Ирина Кручинкина (Беларусь)

4. Екатерина Носкова 

5. Анастасия Шевченко 

7. Елизавета Каплина 

9. Елена Кручинкина (Беларусь) 

10. Полина Плюснина 

11. Наталия Шевченко 

12. Динара Алимбекова (Беларусь) 

13. Виктория Сливко 

15. Лариса Куклина 

20. Анастасия Егорова 

21. Тамара Дербушева 

22. Наталья Гербулова 

24. Ирина Казакевич 

25. Анастасия Батманова

27. Анастасия Гореева  

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марио Фернандес
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Самые лучшие девушки приехали в Рязань!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий