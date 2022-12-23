Кубок Содружества. Каплина, Шевченко, Алимбекова, Сливко, Гербулова, Куклина, Казакевич, Гореева выступят в суперспринте
24 декабря на третьем этапе Кубка Содружества в Рязани пройдет мужской суперспринт.
PARI Кубок Содружества
3-й этап
Рязань, Россия
Жещины
Суперспринт
Начало квалификации – 11.55 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета». Начало финала – 14.25 («Матч ТВ»).
Старт-лист
3. Ирина Кручинкина (Беларусь)
9. Елена Кручинкина (Беларусь)
10. Полина Плюснина
11. Наталия Шевченко
12. Динара Алимбекова (Беларусь)
13. Виктория Сливко
15. Лариса Куклина
21. Тамара Дербушева
24. Ирина Казакевич
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