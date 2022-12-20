Марте Ульсбю-Ройселанн: «Я еще не в хорошей форме, но просто осознание того, что организм работает – это как выиграть олимпийское золото»

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн рассказала о своей физической форме.

Ранее Марте пропустила первые этапы Кубка мира – у нее возникли сложности при подготовке к сезону из-за последствий опоясывающего лишая. В прошлом сезоне норвежка завоевала Большой хрустальный глобус.

«Я была крайне обеспокоена – когда же мое тело вновь будет готово к работе. И на прошлой неделе я это почувствовала, что было весьма приятно. Ощутила невероятное облегчение, давно не испытывала такую радость после трудных периодов!

Я еще не нахожусь в хорошей форме, но просто осознание того, что организм работает – это как выиграть олимпийское золото», – рассказала биатлонистка.

«Буду откровенна: осенью и зимой я ощущала себя не в своей тарелке и меньше контактировала с тренерским штабом, чем раньше. Я лишь надеюсь, что моего возвращения ждут с распростертыми объятиями.

Все складывается так, что я смогу сосредоточиться на чемпионате мира и заручиться необходимой поддержкой на Кубке мира. В дальнейшем это для меня самое важное», – отметила она.