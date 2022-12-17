Кубок мира. Виттоцци была быстрейшей на лыжне в гонке преследования, Эльвира Оберг уступила 18 секунд
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Кубок мира по биатлону-2022/23
3-й этап
Анси, Франция
Гонка преследования
Женщины
Лыжный ход
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 24.55,0
2. Жюлия Симон (Франция) – 0,2
3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 2,4
4. Эльвира Оберг (Швеция) – 18,0
5. Каролин Коломбо (Франция) – 43,8
6. Доротея Вирер (Италия) – 55,3
7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 1.06,7
8. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1.08,7
Чистое время пасьюта
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 29.08,4
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 22,4
3. Жюлия Симон (Франция) – 31,9
4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 59,9
5. Доротея Вирер (Италия) – 1.36,9
6. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.47,0
7. Франциска Пройс (Германия) – 2.10,6
8. Софи Шово (Франция) – 2.16,7
Скорострельность
1. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.29,2 (3)
2. Анна Вайдель (Германия) – 1.30,0 (5)
3. Жюлия Симон (Франция) – 1.33,7 (3)
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.36,8 (3)
5. Доротея Вирер (Италия) – 1.36,9 (3)
6. Линн Перссон (Швеция) – 1.37,4 (1)
7. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.38,9 (1)
8. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.39,7 (0)
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