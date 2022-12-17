Кубок мира. Виттоцци была быстрейшей на лыжне в гонке преследования, Эльвира Оберг уступила 18 секунд

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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

Кубок мира по биатлону-2022/23

3-й этап

Анси, Франция

Гонка преследования

Женщины

Лыжный ход

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 24.55,0 

2. Жюлия Симон (Франция) – 0,2

3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 2,4

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 18,0

5. Каролин Коломбо (Франция) – 43,8

6. Доротея Вирер (Италия) – 55,3

7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 1.06,7

8. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1.08,7

Чистое время пасьюта

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 29.08,4

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 22,4

3. Жюлия Симон (Франция) – 31,9

4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 59,9

5. Доротея Вирер (Италия) – 1.36,9 

6. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.47,0

7. Франциска Пройс (Германия) – 2.10,6

8. Софи Шово (Франция) – 2.16,7 

Скорострельность

1. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.29,2 (3)

2. Анна Вайдель (Германия) – 1.30,0 (5)

3. Жюлия Симон (Франция) – 1.33,7 (3)

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.36,8 (3)

5. Доротея Вирер (Италия) – 1.36,9 (3)

6. Линн Перссон (Швеция) – 1.37,4 (1)

7. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.38,9 (1)

8. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.39,7 (0)

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