Жюлия Симон: «Борьба за желтую майку отнимает много энергии и требует большой стабильности. Посмотрим, способна ли я на это»

Французская биатлонистка поделилась мыслями о борьбе за общий зачет Кубка мира.

После третьего места в спринте в она стала обладательницей желтой майки.

– Что означает для тебя желтая майка?

– Многое, хотя я предпочла бы иметь ее в конце сезона! Желтая майка – это то, о чем я всегда мечтала, поэтому я буду носить ее с большой гордостью. Это первый шаг вперед, и я смогу сказать, что надела майку лидера однажды в моей карьере, но еще многое предстоит сделать и много на что обратить внимание. Чтобы сохранить майку, необходимо будет проводить гонки так, как я это делаю с начала зимы.

– Перед началом сезона ты сказала, что не сможешь бороться за общий зачет: открывает ли для тебя такое начало зимы перспективы или ты придерживаешься прежней линии поведения?

– Я знаю, на что способна, и я уверена в себе. Я буду верить в свои шансы, и посмотрим, что произойдет.

Перед началом сезона, чтобы обрести стабильность, я не хотела давить на себя в вопросе об общем зачете. Борьба за желтую майку – это то, что отнимает много энергии и требует большой стабильности, пропускать гонки нельзя. Посмотрим, способна ли я на это, но моя цель, прежде всего, быть стабильной. Если я смогу продолжать быть таковой – это здорово.

В конечном счете, я не начинала сезон, говоря себе, что хочу желтую майку и глобус в конце зимы. Я буду двигаться шаг за шагом, и посмотрим, что получится, потому что в биатлоне все может измениться очень быстро. Нужно оставаться скромным, – сказала Симон.