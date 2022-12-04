Дарья Нетбай: «Бежать две гонки в один день – это трудно. Не уверена, что захочется повторить этот опыт»

Российская биатлонистка Дарья Нетбай, выступающая за сборную Москвы, поделилась впечатлениями от выступления в двух гонках за один день.

На этапе Кубка России в Увате Нетбай выступила в паре с в сингл‑миксте, а затем бежала первый этап в классической смешанной эстафете.

– Бежать две гонки в один день — это трудно. Но я расширила зону своего терпения. Это здорово, то есть теперь в следующих гонках мне будет легче. Это впервые в моей карьере.

Это опыт, который хочется попробовать, но не уверена, что захочется повторить, ха-ха.

– Решение принято самостоятельно или от безысходности, потому в сборной Москвы не так много девушек?

– И то, и другое. Обсудили с тренером, сказали, чтобы бежала по ощущениям. Думаю, справилась с задачей. Хорошо отработала стрельбу. Я довольна, что я вышла, довольна, что отработала. Это хороший опыт, – сказала Нетбай.

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