Дмитрий Губерниев: «Очень удивлюсь, если в субботу в Увате состоятся гонки. Там будет минус 23 на момент старта»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что завтрашние гонки Кубка России по биатлону в Увате, скорее всего, будут отменены.

Сегодня из-за мороза была отменена женская индивидуальная гонка. В субботу в Увате запланированы спринты, а в воскресенье – сингл‑микст и смешанная эстафета.

«Реальное потепление в Увате начнется в воскресенье. Анализируя прогноз погоды в Увате, я очень удивлюсь, если в субботу состоятся гонки.

Там будет минус 23 на момент старта, дальше температура не будет подниматься выше минус 20. С моей точки зрения, завтра наверняка будут либо переносы гонок, как минимум, а как максимум – никто не побежит.

В воскресенье гонки состоятся, потому что в Увате пойдет снег, и будет потепление до минус 8 примерно», – сказал Губерниев.

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