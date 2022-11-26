Галина Куклева: «Шашилов всегда делал все для развития спортсменов. Верю, что рано или поздно он проявит себя. Все, что он вкладывает в работу, принесет плоды»

Олимпийская чемпионка Нагано-1998 Галина Куклева поделилась мнением о тренере женской сборной России Михаиле Шашилове.

– Как вы воспринимали всю ту критику, которая лилась на Шашилова на протяжении двух лет работы в сборной? Насколько она была справедливой?

– Достаточно сложно быть тренером и спортсменом в сборной команде. Особенно сейчас, когда слишком много говорят и часто показывают. Нам было проще в наше время.

Естественно, про Шашилова говорят разное. Особенно очень многим хочется покритиковать. Но я думаю, что мне все-таки виднее, что делает тренер спортсмена.

Могу сказать, что та работа, которую они выполняют, и те результаты, которые они показали, по крайней мере, на последней Олимпиаде, это уже что-то. Мы все-таки не стоим на месте, а люди работают.

– Насколько вам видится перспективным разделение сборной на две группы и то, что Михаилу Викторовичу отдали именно молодежное направление?

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно точно знать ситуацию. Я могу только поделиться своим мнением. Думаю, что хуже не будет, потому что он работал и с молодыми, и с более опытными спортсменами. В будущем у него будут хорошие результаты.

– Если охарактеризовать его, как наставника, какие у него самые яркие качества?

– Я давно не работала с ним. Раньше тренировалась у него в юниорской сборной. В то время я бы выделила прагматичность и умение увидеть положительные качества спортсменов, которые он потом развивает.

Он всегда видел в первую очередь спортсменов и делал все для их развития. Я верю в то, что рано или поздно он проявит себя. Все, что он вкладывает в работу, обязательно принесет плоды. Я так думаю, потому что на протяжении 20 лет, что я его знаю, он работал так и со мной, и с другими спортсменами.

Рано или поздно результат этот будет виден. Человек работает. Не всегда, конечно, бывает хороший результат, и не каждый год удаётся что-то показывать, но это часть тренерской работы.

Особенно тщательно нужно работать с молодыми, нарабатывать базу, которая сыграет, сработает в будущем. Наверное, уже сейчас стоит думать о следующих Олимпийских играх, – сказала Куклева.