Куклева о спринте в Нагано-1998: «В какой-то момент подумала, что серебро Олимпиады – тоже великолепное достижение, но эту мысль сразу отбросила. Я выходила биться за золото»

Олимпийская чемпионка Галина Кулева поделилась воспоминаниями об Олимпиаде-1998 в Нагано.

21 ноября Куклевой исполнилось 50 лет.

– Первая же гонка получилась для женской команды неудачной, если не сказать провальной. После 31-го места в индивидуалке вас могли на спринт и не поставить.

– Сейчас уже можно сказать, что такой вариант даже не рассматривался. Я ехала в Нагано, чтобы успешно выступить в спринте, готовилась именно к этой гонке. Потому на индивидуальную гонку тренеры меня поставили только для того, чтобы я простартовалась и почувствовала олимпийскую атмосферу. Наверное, где-то пожертвовав результатом. Это же совсем не моя гонка.

– Спали накануне спринта или бессонница мучила?

– Совершенно спокойно спала. После индивидуальной гонки психологический груз с плеч удалось сбросить. Я выходила на спринт биться за медали! Но какая у нас была конкуренция, сколько было претендентов на призы. В красной группе вообще любой мог выиграть. Передо мной в гонку ушла сильная словенка Андрея Грасич, в минуте за мной была немка Уши Дизль.

Впоследствии я читала о том, что гонка складывалась для меня неудачно, поскольку на первом огневом рубеже я сделала промах. Да ничего подобного! В олимпийский сезон у меня лежка была нестабильной, и один промах ничего не значил, за счет быстрого хода я могла отыгрывать у соперниц и по полминуты. А вот в стойке я была уверена, и в этот раз попала пять из пяти.

Но сзади шла Дизль, с которой мы бегали примерно одинаково. Урсула лежку чисто провела, а вот на стойке один раз промахнулась. После второго рубежа я уже была лидером, а она проигрывала мне чуть менее трех секунд.

– Что-то особое в вас включилось на последнем круге, на котором и развернулась невероятная битва?

– Честно говоря, в какой-то момент я подумала, что серебро Олимпиады – тоже великолепное достижение, но эту мысль сразу отбросила. Я выходила биться за золото и сдаваться не собиралась. После финиша у меня вообще сил не осталось. Я лежала на снегу и даже не смотрела табло, а когда поднималась, увидела, что Дизль тоже упала. Нас разделили ничтожные 0,7 секунды, но эти мгновения были в мою пользу. Уши поздравила меня, ничем не показав, как ей было горько и обидно. А что именно так и было, я даже не сомневаюсь. Но мы уважали и ценили соперников.

– Когда осознали, что стали олимпийской чемпионкой? Все говорят, что после финиша есть эмоции, но осознание долго не приходит.

– Все это пришло позже, на самом деле. Наверное, после приезда домой, когда ты понимаешь, что просто нарасхват – торжественные приёмы, телевидение, журналисты, встречи с болельщиками. В Нагано совершенно не было времени на то, чтобы позволить себе расслабиться, у нас же впереди эстафета была, где наша команда завоевала серебро, – сказала Куклева.