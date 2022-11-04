Шашилов о состоянии Мироновой: «Никаких проблем не было. Думаю, по ходу сезона она способна вернуться в приличные кондиции»

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов ответил на вопрос о состоянии биатлонистки Светланы Мироновой.

Сообщалось, что Миронова может пропустить начало сезона из-за проблем со здоровьем. Она тренируется в группе Артема Истомина.

– Когда Миронова тренировалась в вашей группе, были проблемы с набором физической формы?

– Никаких проблем и причин не было. ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) допустило ее к тренировкам.

– С вами Светлана разговаривала? Говорила, когда вернется к соревнованиям?

– Пока терпим. Будет время – будет пища. А по ходу сезона, думаю, она способна вернуться в приличные кондиции, – сказал Шашилов.