Емерхонов о переходе из Удмуртии в Татарстан: «Ситуация меня не сильно напрягала, но груз на плечах ощущал. Безумно счастлив, что это наконец‑то закончилось»
Российский биатлонист Евгений Емерхонов высказался о переходе из команды Удмуртии в сборную Татарстана.
Ранее спортсмен рассказывал, что Федерация биатлона Удмуртии не согласовывала трансфер, требуя компенсацию в размере одного миллиона рублей. В итоге Емерхонова отпустили без компенсационных выплат.
«Эта вся ситуация меня не сильно напрягала, но груз на плечах я все равно ощущал, временами думал об этом. И, конечно, я безумно счастлив, что это наконец‑то закончилось», – сказал Емерхонов.
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