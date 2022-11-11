Емерхонов о переходе из Удмуртии в Татарстан: «Ситуация меня не сильно напрягала, но груз на плечах ощущал. Безумно счастлив, что это наконец‑то закончилось»

Российский биатлонист высказался о переходе из команды Удмуртии в сборную Татарстана.

Ранее спортсмен рассказывал, что Федерация биатлона Удмуртии не согласовывала трансфер, требуя компенсацию в размере одного миллиона рублей. В итоге Емерхонова отпустили без компенсационных выплат.

«Эта вся ситуация меня не сильно напрягала, но груз на плечах я все равно ощущал, временами думал об этом. И, конечно, я безумно счастлив, что это наконец‑то закончилось», – сказал Емерхонов.