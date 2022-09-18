Каминский о стрельбе Латыпова: «Ничего страшного, думаю, соберем к зиме. Он пробует разные варианты ритма стрельбы, это поиск»

Теги сборная России Юрий Каминский Эдуард Латыпов Роман Еремин Александр Корнев Кубок Содружества Биатлон

Тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал выступление спортсменов своей группы в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах. 

«Еремин ходом и в предыдущей гонке был неплох. Последний круг у него был один из лучших на всех гонках здесь. Поэтому дело было за стрельбой, стрельба сегодня сложилась.

Латыпов сейчас пробует, ищет, здесь ничего страшного. Думаю, что мы соберем его стрельбу к зиме. Пробует разные варианты ритма стрельбы, это поиск.

Что касается молодежи, то если брать Александра Корнева, у него вчера-позавчера был хороший последний круг, но сегодня у него сорвало колесо на роллере, поэтому бороться было невозможно.

На чемпионат России поедут все (из группы), но гонки не все побегут», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Кубок Содружества. Цветков победил в масс-старте, Смольский – 2-й, Еремин – 3-й, Бабиков – 5-й, Латыпов – 9-й

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные