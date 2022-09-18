Каминский о стрельбе Латыпова: «Ничего страшного, думаю, соберем к зиме. Он пробует разные варианты ритма стрельбы, это поиск»

Тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал выступление спортсменов своей группы в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Еремин ходом и в предыдущей гонке был неплох. Последний круг у него был один из лучших на всех гонках здесь. Поэтому дело было за стрельбой, стрельба сегодня сложилась.

Латыпов сейчас пробует, ищет, здесь ничего страшного. Думаю, что мы соберем его стрельбу к зиме. Пробует разные варианты ритма стрельбы, это поиск.

Что касается молодежи, то если брать , у него вчера-позавчера был хороший последний круг, но сегодня у него сорвало колесо на роллере, поэтому бороться было невозможно.

На чемпионат России поедут все (из группы), но гонки не все побегут», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Кубок Содружества. Цветков победил в масс-старте, Смольский – 2-й, Еремин – 3-й, Бабиков – 5-й, Латыпов – 9-й