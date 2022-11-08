Кристина Резцова: «Когда я родила, стоял выбор – либо мы идем до конца, либо жертвуем годом, проведенным с дочерью. Я не дала ребенку ту любовь, которую должна была»

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о взаимоотношениях в семье.

Ранее биатлонистка объявила о пропуске сезона-2022/23 из-за беременности. Первого ребенка она родила в феврале 2021 года.

«Когда я [в первый раз] забеременела и смотрела Кубок мира по лыжным гонкам, видела девчонок, которые уезжают. Я говорила мужу: Вань, я не могу понять, как можно оставить ребенка.

И когда мне пришлось самой это сделать, мне было максимально неприятно от своих же собственных слов. Когда я родила, у меня сразу стоял выбор: либо мы идем до конца и жертвуем годом жизни нашей дочери – годом, проведенным с ней, либо изначально ничего не получится.

На тот год я отбросила чувство вины. Я даже не думала об этом, старалась не думать, чтобы все получилось, чтобы себя не травмировать. Но когда я вернулась, мне было очень тяжело от того, что я не дала своему ребенку всю ту любовь, которую должна была дать.

Весь прошлый год был насыщен именно спортом, очень мало я отдавала себя семье. Понимаю, что не только как мамы, но и как жены для своего любимого мужчины меня было мало. Сейчас стараюсь как можно больше времени посвящать им, потому что понимаю, что не все только на спорте завязано, семья – это в первую очередь.

Стараюсь наладить отношения с дочерью. Наверное, это нормально, что она не так сильно мне доверяла после моего возвращения с Кубка мира. И сейчас хочу стать ей другом, подружкой – всем, чем угодно. Поэтому наслаждаюсь той жизнью, которой у меня не было в предыдущий год», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».