Ростовцев об итогах выборов: «Грязь, которая лилась последние несколько дней, не возымела действия. Пусть теперь люди сожалеют о напрасно выкинутых деньгах»
Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказался об итогах выборов главы Союза биатлонистов России, победу на которых одержал Виктор Майгуров.
«Я могу сказать две вещи. Первое – добро всегда побеждает зло. И вся та грязь, которая лилась последние несколько дней, не возымела действия. Пусть теперь люди сожалеют о напрасно выкинутых на ветер деньгах.
Второе – хорошо, что голосование было тайным, чтобы потом не было никаких инсинуаций со стороны СМИ на тему того, что якобы что-то подкрутили. Конечно, хочу поздравить Виктора Майгурова. Уверен, что это абсолютное благо для нашего биатлона.
Что касается задач, то ему в первую очередь необходимо собрать команду. Сегодня стало видно, кто реально поддерживает биатлон, кто хоть не разделяет позицию Майгурова, все равно имеет конструктивные предложения, а кто – просто предатель.
Сегодняшние выборы и те, которые были 23 июня, все прекрасно показали. Мое пожелание для Виктора Майгурова – сформировать хорошую боеспособную команду, понимая кто и что из себя представляет», – сказал Ростовцев.
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