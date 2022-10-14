Ростовцев об итогах выборов: «Грязь, которая лилась последние несколько дней, не возымела действия. Пусть теперь люди сожалеют о напрасно выкинутых деньгах»

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Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказался об итогах выборов главы Союза биатлонистов России, победу на которых одержал Виктор Майгуров. 

«Я могу сказать две вещи. Первое – добро всегда побеждает зло. И вся та грязь, которая лилась последние несколько дней, не возымела действия. Пусть теперь люди сожалеют о напрасно выкинутых на ветер деньгах.

Второе – хорошо, что голосование было тайным, чтобы потом не было никаких инсинуаций со стороны СМИ на тему того, что якобы что-то подкрутили. Конечно, хочу поздравить Виктора Майгурова. Уверен, что это абсолютное благо для нашего биатлона.

Что касается задач, то ему в первую очередь необходимо собрать команду. Сегодня стало видно, кто реально поддерживает биатлон, кто хоть не разделяет позицию Майгурова, все равно имеет конструктивные предложения, а кто – просто предатель.

Сегодняшние выборы и те, которые были 23 июня, все прекрасно показали. Мое пожелание для Виктора Майгурова – сформировать хорошую боеспособную команду, понимая кто и что из себя представляет», – сказал Ростовцев.

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