Павел Ростовцев: «В команде Нуждова работают люди, которые пытаются по телефону предлагать деньги сторонникам другого кандидата»

Помощник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев высказался о выборах главы Союза биатлонистов России.

Выборы пройдут 14 октября. В них примут участие действующий глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

«Сегодня мне раздался неожиданный звонок от господина Еслева (бывший глава Совета СБР, сторонник Алексея Нуждова). Я попытался у него выяснить предмет разговора, несмотря на наши разногласия, но все, что я услышал, было: «Сколько тебе дать денег, товарищ Ростовцев, чтобы с тобой можно было разговаривать?» Не знаю, для чего это было сделано.

Если такие люди работают в команде кандидата в президенты СБР и пытаются по телефону предлагать деньги сторонникам другого кандидата, это неправильно. Но мы видим, что при поддержке Майгурова регионами и спортивным руководством его оппоненты действуют таким образом и выливают на него очередные витки грязи. Это все звенья одной цепи.

Они что, думают, что я просто так изменю свою позицию? Такие методы в избирательной компании я считаю недопустимыми», – сказал Ростовцев.

«Я остаюсь на тех же позициях, что и несколько месяцев назад и считаю, что для блага развития биатлона президентом Союза биатлонистов России должен остаться Виктор Майгуров. Те нечистоплотные методы, которые позволяет его оппонент, показывают его «порядочность» и уменье играть по правилам, принятым в нормальном цивилизованном обществе.

На форуме «Россия – спортивная держава» я общался с коллегами из министерства спорта и Олимпийского комитета России. Мы обсуждали тему предстоящих выборов, и я понял, что у Майгурова достаточно хорошая поддержка как внутри регионов, так и в наших спортивных ведомствах страны», – цитирует Ростовцева Metaratings.

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