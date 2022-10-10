Павел Ростовцев: «В команде Нуждова работают люди, которые пытаются по телефону предлагать деньги сторонникам другого кандидата»

Теги Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Виктор Майгуров Алексей Нуждов Александр Еслев Биатлон

Помощник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев высказался о выборах главы Союза биатлонистов России. 

Выборы пройдут 14 октября. В них примут участие действующий глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов. 

«Сегодня мне раздался неожиданный звонок от господина Еслева (бывший глава Совета СБР, сторонник Алексея Нуждова). Я попытался у него выяснить предмет разговора, несмотря на наши разногласия, но все, что я услышал, было: «Сколько тебе дать денег, товарищ Ростовцев, чтобы с тобой можно было разговаривать?» Не знаю, для чего это было сделано.

Если такие люди работают в команде кандидата в президенты СБР и пытаются по телефону предлагать деньги сторонникам другого кандидата, это неправильно. Но мы видим, что при поддержке Майгурова регионами и спортивным руководством его оппоненты действуют таким образом и выливают на него очередные витки грязи. Это все звенья одной цепи.

Они что, думают, что я просто так изменю свою позицию? Такие методы в избирательной компании я считаю недопустимыми», – сказал Ростовцев. 

«Я остаюсь на тех же позициях, что и несколько месяцев назад и считаю, что для блага развития биатлона президентом Союза биатлонистов России должен остаться Виктор Майгуров. Те нечистоплотные методы, которые позволяет его оппонент, показывают его «порядочность» и уменье играть по правилам, принятым в нормальном цивилизованном обществе.

На форуме «Россия – спортивная держава» я общался с коллегами из министерства спорта и Олимпийского комитета России. Мы обсуждали тему предстоящих выборов, и я понял, что у Майгурова достаточно хорошая поддержка как внутри регионов, так и в наших спортивных ведомствах страны», – цитирует Ростовцева Metaratings.

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