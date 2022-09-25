«На первом спуске мошка врезалась в очки, на втором ползла змея. На стойке эти мелочи дали о себе знать». Анастасия Шевченко об эстафете

Биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала о змее, которая помешала ей в гонке на чемпионате России в Чайковском.

Сегодня Шевченко бежала первый этап эстафеты за команду Свердловской области, которая завоевала серебро.

«Гонка у меня не сложилась из‑за многих мелочей, которых я не ожидала. На третьем круге листик или веточка попала прямо между платформой и колесом, и в подъем она мне очень сильно мешала из‑за шума. И толчок уже был не тот. Она потом вылетела сама, и мне стало легче.

На первом спуске второго круга оса или какая‑то мошка врезалась мне прямо в очки. Я совсем не ожидала этого, меня это сбило с толку. Потом на втором спуске на этом же конце ползла змея. Я тоже совсем не ожидала ее там увидеть, по траектории мне пришлось немного вырулить.

Такие мелочи мне сегодня мешали, поэтому я не полностью довольна. Когда пришла на стойку, эти мелочи дали о себе знать», – рассказала Шевченко.

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