Александр Касперович: «Насколько знаю, Малышко закончил карьеру. Надеялись, что вернется, но он не участвует ни в подготовке, ни в соревнованиях»

Теги сборная России Александр Касперович Дмитрий Малышко Биатлон

Тренер Александр Касперович рассказал о завершении карьеры биатлониста Дмитрия Малышко.

«Информации практически нет. Я знаю, что он занимается общественной деятельностью. Буквально в эти выходные будет проходить [турнир на] приз Малышко.

Пока устраивается. Насколько я знаю, карьеру он закончил свою. Я не владею информацией по его дальнейшей судьбе.

Надеялись, что он вернется и будет продолжать выступать, но, как видим, он нигде не участвует – ни в подготовке, ни в соревнованиях.

Поэтому смотрим реально – наверное, спортсмен закончил», – сказал Касперович.

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