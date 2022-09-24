Буртасова о летнем чемпионате России: «Я, как и Елисеев, тут турист. После коронавируса много не тренировалась, особой подготовки не было»

Российская биатлонистка рассказала о своей готовности к летнему чемпионату России.

«Я, как и , тут такой турист, потому что переболела коронавирусом в горах на Семинском перевале.

После этого я пораньше спустилась, чтобы быстрее восстановиться, но сказалось то, что много не тренировалась.

Провела недельный сбор и приехала сюда. Особой подготовки к чемпионату России у меня не было», – сказала Буртасова.

Также биатлонистка отметила преимущества индивидуальной подготовки для нее.

«Это очень комфортно. Я сравнивала, как готовилась до этого год и в том году в команде. Самостоятельно намного комфортнее, потому что ты больше эмоционально восстанавливаешься, находишься дома с семьей.

Когда делаешь любую ударную тренировку, восстанавливаешься моментально. Нет мыслей о том, что хочется домой. Перелёты и переезды также не накрывают, а ты просто готовишься.

Если мне надо куда-то уехать, я могу спокойно поменять тренировки. Это очень комфортно для спортсмена, готового вкладывать в подготовку большие усилия, а не просто путешествовать по миру», – сказала Буртасова в интервью Metaratings.