Роман Сурнев: «Призовые на всероссийских соревнованиях меня очень мотивируют и стимулируют. На этот сезон я сильно заряжен»

Биатлонист Роман Сурнев оценил свое выступление в спринте на летнем чемпионате России, где он стал вторым, а также рассказал о подготовке к сезону.

«Я все равно готовился не к этим соревнованиям, а к зиме, и проделал много жесткой объемной работы. Удалось спрогрессировать за счет тренировок, правильного питания и соблюдения режима.

Я был только на первом этапе Кубка Содружества, где показал также неплохие результаты – пятое и седьмое места.

В это межсезонье я поменял подготовку. Добавил больше объемов, больше темповых тренировок с более длительными интервалами, и стало гораздо меньше отдыха.

Призовые на всероссийских соревнованиях меня очень мотивируют и стимулируют, поэтому на этот сезон я очень сильно заряжен», – сказал Сурнев.