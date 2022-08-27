Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниорки. Гротиан, Пуфф, Репинч, Кастль, Воборникова выступят в спринте

27 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге пройдет спринтерская гонка у юниорок.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Рупольдинг, Германия

Юниорки

Спринт, 6 км

Начало – 13.15 по московскому времени.

Старт-лист

9. Полина Егорова (Казахстан)...

13. Лора Христова (Болгария)

14. (Чехия)

16. Йоханна Пуфф (Германия)...

21. Юлия Махиньякова (Словакия)

22. Александра Меркушина (Украина)

23. (Латвия)...

27. Тереза Яндова (Чехия)

28. (Германия)...

34. Селина Мария Кастль (Германия)...

37. Лена Репинч (Словения)...

40. Эмили Шуман (Германия)...

49. Клара Виндишар (Словения)