Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниорки. Воборникова, Репинч, Виндишар, Пуфф выступят в суперспринте

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25 августа в Рупольдинге стартует летний чемпионат мира по биатлону. Юниорки пробегут суперспринт. 

Летний биатлон

Чемпионат мира

Рупольдинг, Германия

Юниорки

Суперспринт

Начало квалификации – 13.40 по московскому времени, начало финала – 18.00 по московскому времени. 

Старт-лист

1. Тереза Воборникова (Чехия)

2. Лена Репинч (Словения)

6. Клара Виндишар (Словения)

8. Тереза Яндова (Чехия)

32. Александра Меркушина (Украина)

33. Селина Гротиан (Германия)

41. Селина Мария Кастль (Германия)

42. Марлен Фиштнер (Германия)

46. Йоханна Пуфф (Германия)

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