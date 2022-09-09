Сергей Башкиров: «Бабиков – мотивированный спортсмен с хорошим потенциалом, с высоким уровнем стрельбы. Эти качества помогают создать в команде конкуренцию»

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров ответил на вопрос, что привнес в его группу переход от Юрия Каминского.

«Антон – достаточно мотивированный спортсмен с хорошим потенциалом, с высоким уровнем стрельбы.

Эти его качества, особенно в стрелковых тренировках, помогают создать в команде конкуренцию, чтобы ребята смотрели на него и учились.

Тем более что не у всех спортсменов получается так же быстро стрелять. Антон достаточно качественно стреляет», – сказал Башкиров в интервью СБР.

Антон Бабиков: «У меня нет таланта в биатлоне. Есть любовь к этому виду спорта и определенная степень трудолюбия, которая позволила достичь каких-то результатов»