Александр Тихонов: «Олимпиада открыта для всех – отлично, можем надеяться, что нас вернут. Но ведь нам опять предъявят. И предъявят справедливо»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.

«Я не думаю, что все это затянется. Все нормализуется. Важно сейчас наверстать то, что было упущено за последнее время — мы же остались без представительств в международных федерациях. Назовите мне хотя бы одну нашу национальную федерацию, которую сейчас уважают в мире. Надо восстанавливать свои права.

У нас теннисистка выиграла Уимблдон, выступая за Казахстан (Елена Рыбакина). И потом на телевидении ее упрекнули в том, что она сменила спортивное гражданство. Она сидела, плакала. Так надо было Шамилю Тарпищеву (главе Федерации тенниса России) раньше думать. И таких примеров масса — и в биатлоне, и в легкой атлетике.

Мы сами сформировали негативное отношение к себе. Сколько допинговых скандалов у нас было? Игры открыты для всех — отлично, мы можем надеяться, что нас вернут в спортивную семью, время есть.

Но ведь нам опять предъявят. И предъявят справедливо. И это никакой не политический заказ. Если в биатлоне более 30 допинговых дел, то чего вы хотите? И мы не ищем причину. А причина в нас самих», — сказал Тихонов.