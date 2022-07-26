Тарасова о девизе Олимпиады-2024 «Широко открытые Игры»: «Какой-то идиотский слоган. Но нам все равно, мы там не участвуем»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала идиотским слоган Олимпиады-2024 в Париже.
Соревнования пройдут под девизом «Широко открытые Игры» (Games Wide Open).
«Какой-то идиотский слоган. Но нам все равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет», – сказала Тарасова.
Олимпиада-2024 в Париже пройдет под девизом «Широко открытые Игры»
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