Тарасова о девизе Олимпиады-2024 «Широко открытые Игры»: «Какой-то идиотский слоган. Но нам все равно, мы там не участвуем»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию назвала идиотским слоган Олимпиады-2024 в Париже.

Соревнования пройдут под девизом «Широко открытые Игры» (Games Wide Open).

«Какой-то идиотский слоган. Но нам все равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет», – сказала Тарасова.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет под девизом «Широко открытые Игры»

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