Кристиансен о том, что машина по выявлению фторсодержащих средств не работает: «Если будут положительные тесты, думаю, никто не поверит, что мы не мошенничаем»

Норвежский биатлонист высказался о намерении Международного союза биатлонистов (IBU) запретить фторсодержащие средства для подготовки лыж в следующем сезоне.

Недавно машина по выявлению продуктов со фтором прошла неудачные испытания в Рамзау. Сообщается, что примет окончательное решение по вопросу запрета фторсодержащих средств в августе.

Глава сервис-бригады норвежцев Тобиас Даль Фенре подчеркивает, что основная проблема машины – ложноположительные и ложноотрицательные тесты.

«Если они сейчас будут придерживаться более строгой линии, это будет еще хуже для нас, спортсменов, не несущих никакой ответственности, и для смазчиков, которые делают честную работу», – сказал Кристиансен.

По словам спортсмена, один из аргументов IBU заключается в том, что фтор можно сравнить с допингом, и его запрет аналогичен запрету эритропоэтина в 1990-е годы, когда препарат было так же трудно выявить.

«В случае с допингом окончательную ответственность несем мы, и мы должны сами все проверять. С лыжами это будет немного сложнее. Если будут положительные тесты, думаю, никто не поверит, что мы не мошенничаем. Нам нужно найти справедливый метод тестирования.

Насколько я знаю, ложноположительных тестов на ЭПО никогда не было, так что это неуместное сравнение, но они использовали этот аргумент. Я на это не покупаюсь», – добавил Кристиансен.

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