«Пытаюсь понять, как победить Фийона-Майе... Пока безуспешно». Кристиансен о тренировках в межсезонье

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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал о тренировках в межсезонье.

«Вечер субботы, 19 часов. Полагаю, путь к Антхольцу-2026 уже начался (во время Олимпиады-2026, которую примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, биатлонные гонки пройдут на трассе в Антхольце – Sports.ru).

Пытаюсь понять, как победить Кентена Фийона-Майе... Пока безуспешно. За подсказки полагается хорошая награда», – написал Кристиансен в соцсетях.

По итогам прошлого сезона Фийон-Майе стал победителем общего зачета Кубка мира, Кристиансен занял четвертое место.

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