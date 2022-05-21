«Пытаюсь понять, как победить Фийона-Майе... Пока безуспешно». Кристиансен о тренировках в межсезонье

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал о тренировках в межсезонье.

«Вечер субботы, 19 часов. Полагаю, путь к Антхольцу-2026 уже начался (во время Олимпиады-2026, которую примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, биатлонные гонки пройдут на трассе в Антхольце – Sports.ru).

Пытаюсь понять, как победить Кентена Фийона-Майе... Пока безуспешно. За подсказки полагается хорошая награда», – написал Кристиансен в соцсетях.

По итогам прошлого сезона Фийон-Майе стал победителем общего зачета Кубка мира, Кристиансен занял четвертое место.