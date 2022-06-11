Артем Истомин: «Норицын для меня помощник, а я для него помощник. На рубеже я ему помогаю, и где-то он меня чему-то учит»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о совместной работе с Виталием Норицыным.

Сейчас группа Истомина, в которую входят Лариса Куклина, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая и Елизавета Каплина, а также Даниил Серохвостов и Карим Халили, проводит сбор в Раубичах.

– Как строится работа с Виталием Викторовичем? Кто он в этой команде? Помощник?

– Можно назвать помощником, да. Он для меня помощник, я для него помощник. На данный момент это так. На рубеже я ему помогаю, и где-то он меня чему-то учит. Дискутируем, много дискутируем. В принципе, мы каждый день с ним по этому поводу общаемся, – ответил Истомин.

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