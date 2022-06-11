Виталий Норицын: «У нас с Истоминым всегда были схожие понимания по нагрузкам. Разногласий нет, поэтому изначально и разговаривали о совместной работе»

Тренер Виталий Норицын рассказал о работе в группе Артема Истомина.

— Как вы оказались в группе ?

— Позвонил Артем, сказал, что предлагают такую конструкцию. Мы в принципе давно с ним разговаривали, что можно работать вместе. Уже не первый год знакомы. Он был в группе мужчин, я — в группе женщин. Тогда еще обсуждали.

— Вас эта конструкция не смутила? Сейчас больше обсуждают, кого из вас нужно было ставить руководителем группы.

— Нет, абсолютно не смущает. Я сам был на таких ролях. Когда у нас в группе были Леонид Александрович Гурьев, Николай Степанович Загурский, которые практически в два раза старше меня.

— Удается соблюдать субординацию? Что Артем Евгеньевич — руководитель группы, а вы его подчиненный.

— Это всем понятно в группе. Меня это не смущает. Мы можем подискутировать, но окончательное решение принимает он.

— Какой вы видите свою роль в этой группе?

— Он уже говорил, что у нас нет разделения, что кто-то отвечает только за определенный участок. Мы много разбираем тренировочные планы, предлагаем нагрузки и совместно выпускаем план в работу. Это касается и стрелковой части, и функциональной.

— Насколько вы согласны с тем курсом, который предлагает Артем?

— У нас всегда были схожие понимания и по нагрузкам, и по интенсивности. Что-то он за это время увидел новое, что-то — я. И собираем все воедино. У нас внутренних разногласий нет, поэтому изначально и разговаривали о совместной работе. У нас похожая идеология.

— То, что группа у вас смешанная, не беспокоило?

— Нет. Принципиальных различий не было. Вообще не понимаю, если у кого-то паника из-за этого. В этом точно нет проблем. Все тренируются по своим заданиям. Даже нет такого, что групповым методом постоянно тренируются в командах. Вы этого нигде не увидите. Ни в России, ни в Европе. Да, есть отдельные тренировки, которые проводятся группой, но в основном у всех своя интенсивность, у всех свои рабочие зоны. Неважно, женщины или мужчины. В каких-то компонентах мужчины реально посильнее — в координации, технике.

Как наглядный пример — это хорошо для женщин. Плюс мужчина не один в группе. У него есть спарринг-партнер, чтобы они друг за другом тянулись, друг друга тянули, где-то подстегивали, мотивировали, – сказал Норицын.

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