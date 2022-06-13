Светлана Миронова: «В какой момент потерялся контакт с Шашиловым? Не знаю»

Российская биатлонистка ответила на вопросы телеканала «Матч ТВ».

В мае этого года Миронова перешла из группы тренера в группу . С Шашиловым спортсменка работала 11 лет.

– В какой момент потерялся контакт с Шашиловым?

– Не знаю.

– И не хотите говорить?

– Может быть.

– Чему научили вас курсы с энергосоветником?

– Радоваться жизни.

– Не зря потратили деньги?

– Не зря, – сказала Миронова.

Также биатлонистка рассказала о неудачном походе к косметологу, где ей повредили кожу лица.

«Я нашла классное средство, которое очень быстро мне помогло. Просто крем после ожогов.

Это была чистка лица, но процедура включала в себя еще другие процедуры. Там еще пилинг был, что-то вроде алмазной шлифовки», – сказала Миронова.

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