Светлана Миронова: «В какой момент потерялся контакт с Шашиловым? Не знаю»

Российская биатлонистка Светлана Миронова ответила на вопросы телеканала «Матч ТВ».
В мае этого года Миронова перешла из группы тренера Михаила Шашилова в группу Артема Истомина. С Шашиловым спортсменка работала 11 лет.
– В какой момент потерялся контакт с Шашиловым?
– Не знаю.
– И не хотите говорить?
– Может быть.
– Чему научили вас курсы с энергосоветником?
– Радоваться жизни.
– Не зря потратили деньги?
– Не зря, – сказала Миронова.
Также биатлонистка рассказала о неудачном походе к косметологу, где ей повредили кожу лица.
«Я нашла классное средство, которое очень быстро мне помогло. Просто крем после ожогов.
Это была чистка лица, но процедура включала в себя еще другие процедуры. Там еще пилинг был, что-то вроде алмазной шлифовки», – сказала Миронова.
Наша сборная по биатлону – лабиринт: команду разбили на 4 группы, Бабиков (опять!) сменил тренера, от Шашилова все разбежались