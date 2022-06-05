Тихонов об участии Мироновой в мотивационных тренингах: «В ее возрасте пора мыслить самостоятельно. Я удивлен, что она занимается каким-то бредом»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию об участии Светланы Мироновой в группах по мотивационному тренингу.

«Никто посторонний не вложит в Миронову никакую энергию. В ее возрасте пора мыслить самостоятельно. Я удивлен, что она занимается каким-то бредом. Наверное, Светлане надо пройти хорошее обследование и проверить голову.

Занятия с энергосоветником подчеркивают только ее безграмотность. Значит, она сама не может изменить и предпринять – для того, чтобы результат стал лучше. Надо слушать тех, кто прошел хорошую школу биатлона, а не каких-то шарлатанов. У нас не было никаких энергосоветников. Мы выживали сами.

Чтобы быть успешным, нужно думать своей головой. Я записывал, сравнивал свои результаты. Именно поэтому столько лет были победы. А непонятные курсы и энергосоветчики никак не помогут добиваться результата. Не избавляйтесь от опыта заслуженных чемпионов в биатлоне. Если спортсмены будут прислушиваться к нам, тогда все будет хорошо», – сказал Тихонов.