Группы Истомина и Башкирова начали тренировочный сбор в Раубичах

Часть сборной России по биатлону под руководством Артема Истомина и Сергея Башкирвоа начали сбор в белорусских Раубичах.

«Всем связь! Команда утром приехала на поезде в Минск, сбор в Раубичах», – написал Михаил Куклин.

В группе Истомина тренируются , , , Екатерина Носкова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая и Елизавета Каплина, а также Даниил Серохвостов и , которые приедут в Раубичи 9 июня.

В группу Башкирова входят Антон Бабиков, Александр Логинов, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Василий Томшин и Максим Цветков.

Также на фото с приезда команды в Раубичах присутствует , который тренируется в группе Юрия Каминского. О том, что группа Каминского проведет сбор в Раубичах, ранее не сообщалось.