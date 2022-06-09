Группы Истомина и Башкирова начали тренировочный сбор в Раубичах

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Часть сборной России по биатлону под руководством Артема Истомина и Сергея Башкирвоа начали сбор в белорусских Раубичах.

«Всем связь! Команда утром приехала на поезде в Минск, сбор в Раубичах», – написал Михаил Куклин.

В группе Истомина тренируются Лариса КуклинаСветлана МироноваКристина Резцова, Екатерина Носкова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая и Елизавета Каплина, а также Даниил Серохвостов и Карим Халили, которые приедут в Раубичи 9 июня.

В группу Башкирова входят Антон Бабиков, Александр Логинов, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Василий Томшин и Максим Цветков.

Также на фото с приезда команды в Раубичах присутствует Эдуард Латыпов, который тренируется в группе Юрия Каминского. О том, что группа Каминского проведет сбор в Раубичах, ранее не сообщалось.

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