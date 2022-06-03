Миронова о неудачном походе к косметологу: «Я не хотела это разносить в СМИ. Цель была напомнить девушкам, чтобы они тщательнее выбирали врачей»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете рассказала, почему решила поделиться историей о неудачном походе к косметологу.

«Я не хотела это разносить в СМИ. Цель истории была напомнить девушкам, чтобы они тщательнее выбирали косметологов, врачей. Ничего больше. То, что сейчас разнесли по СМИ, несмотря на то, что я попросила, чтобы фотографии остались только в моем профиле, это неуважение ко мне.

Те заголовки, которые пишут, – бред полнейший. Такое случается. Мы все делаем ошибки. Это проходит, заживает. Никакой катастрофы нет. Понятно, что неделю неприятненько ходить с таким лицом. Но все поправимо. Все пройдет», – сказала Миронова.