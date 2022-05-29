Группы Башкирова и Истомина в июне проведут сборы в Раубичах

Тренировочные группы Сергея Башкирова и Артема Истомина в июне проведут сборы в белорусских Раубичах.
Биатлонисты, работающие под руководством Башкирова, сегодня завершают сбор в Сочи. Спортсмены начнут подготовку в Раубичах с 6 июня.
В группе Башкирова тренируются Антон Бабиков, Александр Логинов, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Василий Томшин и Максим Цветков.
Даниил Серохвостов и Карим Халили готовятся в Сочи до 31 мая, а 9 июня присоединятся к группе Артема Истомина в Раубичах.
Помимо Серохвостова и Халили, в состав группы Истомина входят Лариса Куклина, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая и Елизавета Каплина.