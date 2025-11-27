Мазе о Кубке мира: «Думаю, Исак Фрей преподнесет сюрпризы, он очень зрелый для 22 лет. Йоханнес Бо и Мартен Фуркад были такими же»

Зигфрид Мазе сравнил молодого норвежского биатлониста с Бо и Фуркадом.

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе поделился ожиданиями от нового сезона Кубка мира.

29 ноября в шведском Эстерсунде начнется первый этап соревнований.

– Кто главный соперник Стурлы Хольма Лагрейда в борьбе за победу в общем зачете?

– Прямо сейчас я вижу, что это Эрик Перро, Томми Джакомель и кто-нибудь из норвежцев. Судя по тому, что я видел, Вебьорн (Сорум) может быть сильным соперником. И, возможно, сюрприз преподнесет Самуэльссон, который был очень нестабилен в стрельбе. Но все же Эрик остается главной угрозой.

– Если Франциска Пройсс будет стрелять так же, как в прошлом сезоне, и оставаться здоровой, сможет ли она выиграть общий зачет среди женщин?

– Да, я думаю, что она может. Но Жанмонно очень стабильна и приобрела большой опыт, пока боролась за желтую майку в прошлом году, и Франци это знает. Когда у тебя есть сильный, уважаемый тобою соперник, ты становишься лучше. Я думаю, что Франци и Жанмонно уважают друг друга.

И я надеюсь, что Лиза Виттоцци станет третьей спортсменкой, благодаря которой сезон станет еще интереснее.

– Кто восходящая звезда сезона?

– Думаю, Исак Фрей преподнесет несколько сюрпризов. Он настоящий биатлонист, хорош физически и хороший стратег на стрельбище. Он обладает знаниями, которых другие могут не получить на протяжении четырех-пяти лет, он очень зрелый для своего [22-летнего] возраста. Йоханнес Бо и Мартен Фуркад были такими же.

И то же самое с Мишлон. Я ее совсем не знаю, но ее имя было первым, которое пришло мне в голову.

– Что является ключом к успешному сезону для вашей команды?

– Главное, как только начнется сезон, мы постараемся добиться хороших результатов и продолжать в том же духе. Возможно, не в Эстерсунде, потому что это первый этап Кубка мира, будет нелегко. Мы знаем, что шведы будут хорошо готовы.

Мы заявим о себе, но будем задавать ритм в Хохфильцене. Как в метафоре из серфинга: когда приходит волна, нужно поймать ее в нужный момент, не слишком рано и не слишком поздно. Хотелось бы, чтобы мы сразу вошли в игру, поймали волну и оседлали ее! – ответил Мазе.