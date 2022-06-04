Владимир Брагин: «Давно не встречал абсолютно здорового спортсмена. Особенно среди девчонок. Это большая проблема»

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Тренер юниорской сборной России по биатлону Владимир Брагин рассказал о проблеме чрезмерных нагрузок в юниорском возрасте. 

– Возможно ли в принципе преодолеть последствия «раннего перегруза»? 

– На эту тему уже много статей, об этих вещах говорят. Есть какой-то предел, за который нельзя заходить в раннем возрасте. Когда мы этот предел переходим, они показывают хорошие результаты. Но дальше результатов уже смысла ждать не будет.

– Есть понимание, как нащупать этот предел, чтобы за него не переходить? 

– Должны быть программы подготовки, что в определенный возраст мы должны сделать столько-то в километрах или в часах. За границей это все прописано, и там не нарушают эти правила.

А у нас все это завязано с системой оплаты. Денежный вопрос всегда горяч и всегда будет. Когда эти вопросы будут отрегулированы, чтобы тренер получал (деньги), когда он передал спортсмена к нам, а мы передали дальше, тогда и этот вопрос уладится.

А пока мы понимаем, что он (тренер) хочет жить сейчас, сегодня, и что будет завтра – это уже другой вопрос. 

Надо понимать, если спортсмен в раннем возрасте перебрал нагрузку – насколько это было. Нагрузка может быть по объему и по интенсивности, это разные виды нагрузки, они дают разный эффект. 

Сейчас есть этапное комплексное обследование (ЭКО), углубленное медицинское обследование, уже что-то можно отследить. Проходим в юношеском возрасте и во взрослом. По этим показателям можно посмотреть, что и как было.

Каким образом дальше двигаться? В первую очередь надо наладить тестирование, чтобы искать одаренных и здоровых спортсменов. На местах занимается много народа, но сюда выходит все меньше и меньше. Надо смотреть на местах и следить за этими ребятами.

– А давно вы встречали абсолютно здорового спортсмена?

– Давно, давно. Особенно среди девчонок. В прошлом году мы прошли сезон, и летом у нас не было ни одного сбора, чтобы кто-то не болел. Это большая проблема.

Когда команда не добирает даже 40% до тех показателей модельных, которые нам задает ЦСП... Надо все-таки заниматься поиском спортсменов, – сказал Брагин. 

Наш лучший юниор в биатлоне потерялся на Кубке мира – 3 гонки за 4 года, уже не попадает в топ-90. Почему все так?

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