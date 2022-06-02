Логинов о дружбе с Бабиковым и Цветковым: «Когда встретимся на тренировке, то молча не бежим»

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал о дружбе с Антоном Бабиковым и Максимом Цветковым.

Сейчас спортсмены готовятся к сезону в группе Сергея Башкирова.

«У Максима свое направление, у Антона свое, мы живем в разных городах. Но когда встретимся на тренировке, то молча не бежим, есть о чем поговорить.

У нас много вокруг людей, которых можно назвать друзьями. Да, мы три товарища. Прошло 10-12 лет, как мы общаемся, всегда поддерживаем связь друг с другом. Не было такого, чтобы мы потерялись.

В прошлом году семья Цветкова приезжала в гости в Саратов, так и семью Бабиковых всегда жду в гости. Но времени у нас не так много, его нет», – сказал Логинов.

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