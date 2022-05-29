«Лучшие инструкторы по йоге – мы не заставим вас краснеть!» Бабиков пошутил о разминке Логинова, Цветкова и Томшина

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился фото со сборов в Сочи.

В сторис спортсмен показал разминку с участием Александра Логинова, Максима Цветкова, Василия Томшина и Ивана Колотова.

«Лучшие инструкторы по йоге – мы не заставим вас краснеть!» – пошутил Бабиков.

Сегодня в Сочи завершается сбор группы Сергея Башкирова. С 6 июня биатлонисты продолжат тренировки в Раубичах.

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