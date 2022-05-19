«Была моя собственная упертость и молодость. Но ворошить это сейчас не вижу смысла». Еремин об исключении из сборной Казахстана

Биатлонист Роман Еремин рассказал о причинах ухода из сборной Казахстана.

В 2020 году спортсмен был исключен из команды за нарушение спортивного режима. Сейчас он входит в состав сборной России.

– Не жалеете теперь об уходе из сборной Казахстана? Там бы спокойно выступали сейчас на этапах Кубка и чемпионате мира...

– Жизнь не компьютерная игра, чтобы нажать кнопку «сохранить» и потом вернуться назад. Я сделал свой выбор. Считаю, что переживать об этом не стоит. В России я познакомился со многими хорошими людьми. И я доволен тем, что приобрел в Новосибирске.

– Почему вы тогда решили сменить спортивное гражданство?

– Это было скорее спонтанное решение. Я познакомился с Валерием Владимировичем Ивановым и решил, что в России мне будет лучше.

– Это было от обиды на Казахстан за дисквалификацию, которую вы посчитали несправедливой?

– Честно, не хочу об этом говорить. Были недопонимания с обеих сторон. Была моя собственная упертость и молодость. Но ворошить это сейчас не вижу смысла. Не надо искать виноватых, нужно жить сегодняшним днем, – сказал 25-летний спортсмен.

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