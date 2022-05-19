«Была моя собственная упертость и молодость. Но ворошить это сейчас не вижу смысла». Еремин об исключении из сборной Казахстана

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону сборная Казахстана Валерий Иванов Роман Еремин Биатлон

Биатлонист Роман Еремин рассказал о причинах ухода из сборной Казахстана.

В 2020 году спортсмен был исключен из команды за нарушение спортивного режима. Сейчас он входит в состав сборной России.

– Не жалеете теперь об уходе из сборной Казахстана? Там бы спокойно выступали сейчас на этапах Кубка и чемпионате мира...

– Жизнь не компьютерная игра, чтобы нажать кнопку «сохранить» и потом вернуться назад. Я сделал свой выбор. Считаю, что переживать об этом не стоит. В России я познакомился со многими хорошими людьми. И я доволен тем, что приобрел в Новосибирске.

– Почему вы тогда решили сменить спортивное гражданство?

– Это было скорее спонтанное решение. Я познакомился с Валерием Владимировичем Ивановым и решил, что в России мне будет лучше.

– Это было от обиды на Казахстан за дисквалификацию, которую вы посчитали несправедливой?

– Честно, не хочу об этом говорить. Были недопонимания с обеих сторон. Была моя собственная упертость и молодость. Но ворошить это сейчас не вижу смысла. Не надо искать виноватых, нужно жить сегодняшним днем, – сказал 25-летний спортсмен.

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