Александр Тихонов: «Так, как проводила Кубки мира Россия, они не смогут. Мы можем проводить у себя такие соревнования! Приглашать всех, кто захочет: белорусов, казахов»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение сборных России и Беларуси сняться с этапов Кубка мира.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил спортсменам обеих стран соревноваться только в нейтральном статусе в связи с ситуацией на Украине. При этом команды лишаются возможности набирать очки в зачетах Кубка наций и эстафет.

«У нас достаточно своих комплексов, соревнований. Я думаю, мы можем все красиво устроить. А они еще придут на поклон: будут извинятся и выплачивать штрафные санкции.

Наши поступили правильно. Занимайтесь спортом. Так, как проводила Кубки мира Россия, они никогда не смогут. За мою бытность мы построили 17 комплексов.

Мы можем проводить у себя такие соревнования! Приглашать всех, кто захочет: белорусов, казахов. Не нужно опускать руки», – сказал Тихонов.

Сборная Беларуси не выступит на мартовских этапах Кубка мира по биатлону после решения IBU о нейтральном статусе