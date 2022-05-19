Роман Еремин: «Для меня попадание в сборную России – скорее неожиданность. С Каминским мы до этого были знакомы только заочно»

Российский биатлонист Роман Еремин назвал неожиданностью свое попадание в национальную команду.

Ранее стало известно, что спортсмен будет готовиться к сезону в группе Юрия Каминского.

– Для меня попадание в сборную России – это скорее неожиданность. С Каминским мы до этого были знакомы только заочно. Он же тренировал раньше лыжную сборную Казахстана. Но там мы лично не пересекались (ранее Еремин выступал за Казахстан, но был исключен из сборной за нарушение режима – Sports.ru).

Увиделись вживую только недавно, на углубленном медицинском обследовании. Если вы думаете, что у нас есть какие-то давние отношения, то это не так.

– Чего вы ждете от подготовки в группе Каминского?

– Для профессионального спортсмена попадание в сборную страны – это логичное развитие карьеры. Если ты к этому не приходишь, значит, делаешь что-то не так.

– Если вы все равно не имеете права выступать на международных соревнованиях, то какая разница – в сборной готовиться или нет?

– Ну, пусть будет, для галочки. Да и уровень подготовки в сборной все равно другой. Гораздо выше, – сказал Еремин.

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