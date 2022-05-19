Цыбульский о Кубке Содружества: «Еще решается, в каком виде проводить. Ясно, что первый блин, скорее всего, будет комом»

Глава Белорусской федерации биатлона (БФБ) Андриан Цыбульский рассказал о Кубке Содружества, который будет проводиться с участием российских и белорусских спортсменов.

«По Кубку Содружества мы с СБР находимся в процессе договора. Еще решается, в каком виде проводить. Соревнование новое.

В прошлой жизни все было налажено, а сейчас все резко поменялось. Поэтому быстро подстроиться не получится. Ясно, что первый блин, скорее всего, будет комом, потому что сколько проводится Кубок мира по времени, там все наработано.

При обоюдном желании мы быстро все отшлифуем и сделаем хорошие соревнования или вернемся к международному календарю, если все наладится», – сказал Цыбульский.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборные России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой.

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