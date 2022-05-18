Виктор Майгуров: «IBU не отказывается от выплат СБР по итогам сезона. Каждый год мы получаем примерно 500 тысяч евро»

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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, что СБР снова начал получать ежегодные выплаты от Международного союза биатлонистов (IBU).

«Официальный статус – мы отстранены от международных соревнований. IBU не отказывается от выплат нам по итогам сезона. Мы договорились, что остаемся на связи и ориентируемся на ситуацию в мире, которая не зависит от нас, к сожалению. Приятно, что наши зарубежные коллеги открыты к диалогу.

Могу сказать, что каждый год мы получаем примерно 500 тысяч евро от IBU. Точнее, мы снова начали получать эти деньги в этом сезоне после нескольких лет, когда IBU списывал деньги на издержки», – сказал Майгуров.   Глава СБР отметил, что призовые на этапах Кубка Содружества и Кубка России будут уступать суммам на Кубке мира.

«Мы заплатили все долги, у нас все стабильно. Вчера встречались с министром спорта, затронули вопрос мотивационной составляющей. Призовой фонд будет, но это не значит, что будут такие же суммы, как на Кубке мира», – заключил Майгуров.

Призовой бюджет Кубка России в сезоне-2022/23 может составить 100 млн рублей: 250 тысяч за победу в личной гонке, 500 тысяч – за победу в эстафете

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