Виктор Майгуров: «IBU не отказывается от выплат СБР по итогам сезона. Каждый год мы получаем примерно 500 тысяч евро»

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, что СБР снова начал получать ежегодные выплаты от Международного союза биатлонистов ( ).

«Официальный статус – мы отстранены от международных соревнований. IBU не отказывается от выплат нам по итогам сезона. Мы договорились, что остаемся на связи и ориентируемся на ситуацию в мире, которая не зависит от нас, к сожалению. Приятно, что наши зарубежные коллеги открыты к диалогу.

Могу сказать, что каждый год мы получаем примерно 500 тысяч евро от IBU. Точнее, мы снова начали получать эти деньги в этом сезоне после нескольких лет, когда IBU списывал деньги на издержки», – сказал Майгуров. Глава СБР отметил, что призовые на этапах Кубка Содружества и Кубка России будут уступать суммам на Кубке мира.

«Мы заплатили все долги, у нас все стабильно. Вчера встречались с министром спорта, затронули вопрос мотивационной составляющей. Призовой фонд будет, но это не значит, что будут такие же суммы, как на Кубке мира», – заключил Майгуров.

Призовой бюджет Кубка России в сезоне-2022/23 может составить 100 млн рублей: 250 тысяч за победу в личной гонке, 500 тысяч – за победу в эстафете