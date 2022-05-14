Губерниев о скандале с тренером Воронковым: «Просто хамы, других слов нет. Один расист и женоненавистник, а другие его покрывают»

Теги Уралочка Дмитрий Губерниев Андрей Воронков Локомотив Калининградская область дискриминация контент Айлама Монталво Волейбол

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандале с главным тренером женского волейбольного клуба «Локомотив» Андреем Воронковым.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» 

За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

– Прошли сутки, никакой реакции от Воронкова и «Локомотива». Как вы это оцениваете?

– Они просто хамы, других слов нет. Один расист и женоненавистник, а другие его покрывают.

Слово за Всероссийской федерацией волейбола. Надо беспощадно карать за такое, дисквалифицировать.

Молчание только усугубляет всё и делает ситуацию более критичной. Дураки молчат. А умные извиняются или предпринимают какие-то действия, – сказал Губерниев. 

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные