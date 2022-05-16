Александр Тихонов: «Воронкова надо отстранять от тренерской работы, гнать его. Дать лопату, пусть пожары тушит и картошку сажает»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость об уходе кубинской волейболистки Айламы Монталво из российского клуба «Уралочка».

Во время финального матча чемпионата России между «Уралочкой» и калининградским «Локомотивом» главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Оскорбление налицо. Если кубинка свой уход мотивирует этим, то она абсолютно права. Такое прощать нельзя.

Если с нашей стороны не будут приняты меры, это будет караул. Этого Воронкова надо отстранять от тренерской работы, гнать его, дать лопату, пусть пожары тушит и картошку сажает, если с головой непорядок.

Я такое в свое время не терпел, бил сразу. У меня было несколько наказанных товарищей по команде, которые позорили сборную Союза. Если его отстранить от работы, это будет хорошим примером для других», – сказал Тихонов.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»

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